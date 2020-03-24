Студента отчислили из Университета гражданской авиации после комментария в интернете

Молодой человек предложил следователям обратить внимание на госзакупоки в вузе, в котором и так идут проверки.

Студенту четвертого курса Университета гражданской авиации в Петербурге Степану Деркачу в начале этого месяца сообщили об отчислении. Причиной стали комментарии в Интернете. Как выяснилось, отчислили Деркача ещё в прошлом году. Студент не знал об этом, потому что обучался на заочном факультете. Сессия там случается раз в год. Причем прошлую сессию Деркач сдал успешно и получил справку-вызов на нынешнюю. По словам Деркача, приказа об отчислении ему не дали. Все дело в том, что молодой человек оставил комментарий в социальной сети под новостью о петербурженке, которая пожаловалась главе Следственного комитета Александру Бастрыкину о поборах в Университете. Стоит отметить, что в вузе Деркач работал электриком. Молодой человек рассказал «Эху Москвы», что собирается делать дальше.

Добавим, следователи и так уже работают в вузе. Они возбудили уголовное дело о краже денег на поставку дорогого оборудования. В СК подозревают также, что один из проректоров нарочно отозвал иск в интересах друга-предпринимателя.

Связаться с представителями вуза «Эху» не удалось.