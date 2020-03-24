Президент Владимир Путин посетил госпиталь в Коммунарке, где сейчас расположены люди с коронавирусом или с подозрением на него. Глава государства встретился с главврачом Денисом Проценко и обсудил с ним возможные сценарии развития ситуации.

«С медицинской точки зрения, сейчас описано по большому счету два сценария — азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий — когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск», — сказал Проценко.

Проценко отметил так же, что в Коммунарке есть достаточное количество аппаратов ИВЛ, которые в любой момент можно поднять со складов в палаты, общей численностью в 650 коек.