Россияне на фоне ситуации с коронавирусом начали скупать не только крупы и туалетную бумагу, но и лекарства

На прошлой неделе был зафиксирован рост продаж по всей стране на 50% вместо характерных для этого времени 10%. Некоторые препараты начинают исчезать с прилавков. Ажиотаж вызван падением рубля и подогревается самими сетями, которые предупреждают о скором подорожании препаратов, передает портал «Ремедиум».

Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике намерен рекомендовать палате одобрить закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания.

Такое право появится у кабмина в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней, пояснил на заседании комитета замглавы Минздрава РФ Дмитрий Костенников.

«Действующий механизм, который прописан в данном законе, предусматривает не просто фиксацию цен и фактически возложение всех тягот непосредственно на розничного продавца, а здесь речь идет о том, чтобы правительство могло установить предельный размер и

розничных, и оптовых надбавок», — заявил он.

Сейчас государство регулирует цены только на жизненно важные препараты.

