Олимпийские игры в этом году не состоятся

Президент международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абе решили, что в нынешних условиях, учитывая данные Всемирной организации здравоохранения, проводить Олимпиаду этим летом нельзя. Они условились организовать её не позднее, чем через год, — пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МОК. При этом, там отметили, что в названии Игр останется цифра 2020.

Также в комитете отметили, что Олимпийский огонь, который уже передали Японии, останется на этот год в Токио. «В эти неспокойные времена… он может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время», — говорится в релизе.

Под вопросом сейчас остаётся проведение и Паралимпийских игр в этом году. Официального решения относительно переноса еще не выходило, но ранее Синдзо Абэ не исключал, что их тоже могут отложить.

Ранее в ВОЗ заявили, что по всему миру к сегодняшнему дню зарегистрировали более трёхсот семидесяти пяти случаев заболевания коронавирусом, и этот показатель постоянно растёт.