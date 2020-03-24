Решение МОК и властей Японии по поводу переноса Олимпиады было ожидаемо – спортивный комментатор Губерниев

Решение МОК и властей Японии по поводу переноса Олимпиады было ожидаемо. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» комментатор спортивного телеканала «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев.

«На протяжении последних несколько недель это было ожидаемо, что Олимпиада не состоится в 2020 году. Даже если предположить, что летом ситуация с распространением коронавирусом стала в Японии более благоприятной, кто бы на этой Олимпиаде ни выступал?», — сказал он.

По словам Д.Губерниева, коронавирус не является первопричиной переноса даты старта Игр 2020 года.

«Помимо причины, связанной с коронавирусом — и мы ожидали решения японских властей и МОК, — на самом деле было бы невозможно скомплектовать состав участников. Поскольку сейчас соревнования отменены, а отборочные турниры проходили на протяжении последних лет. И может быть даже некоторые самые значимые должны были состояться несколько недель назад, или только через какое-то время. Поэтому мы ожидали решение японских властей. И хорошо, что перенесли на год. Есть только один вопрос, что будет с Чемпионатами мира по очень многим Олимпийским видам спорта, но я думаю, что можно вместить все в несколько месяцев, тем интереснее нам будет жить в 2021 году», — отметил он.

Ранее пресс-служба МОК сообщила, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сошлись во мнении, что летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио надо провести в другой срок из-за пандемии коронавирса.