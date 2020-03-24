Студента Университета гражданской авиации в Петербурге отчислили из вуза из-за комментариев о коррупции в институте

Студента четвертого курса Университета гражданской авиации в Петербурге отчислили из вуза из-за комментариев о коррупции в институте. Степан Деркач оставил их в группе издания «Фонтанка» во «ВКонтакте». Как говорится в приказе об отчислении, к студенту была применена мера дисциплинарного взыскания «за нарушение дисциплины, выразившееся в распространении сведений, порочащих деловую репутацию Университета». Отчислен молодой человек был еще в мае прошлого года, но не знал об этом, поскольку сессия у заочников проходит раз в год. Приказа об отчислении, по его словам, он не получал.