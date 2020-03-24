Польша экстрадировала в Россию совладельца сгоревшего в марте 2018 года кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вишневского

Польша экстрадировала в Россию совладельца сгоревшего в марте 2018 года кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Его обвиняют в даче взятки при строительстве здания. Его передали России по запросу Генпрокуратуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Вишневского задержали в Польше в марте прошлого года.

В результате пожара в «Зимней вишне», погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Фигурантами уголовного дела стали 15 человек, в том числе двое пожарных.