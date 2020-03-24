Неизвестные сообщили о «минировании» пяти самолетов в России

Анонимные сообщения касались рейсов из Санкт-Петербурга и Казани в Москву, из Москвы в Уфу и Волгоград. Все они не меняли маршрута и уже благополучно приземлились. Еще один борт Москва — Тюмень находится в полете, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Сообщения об угрозах взрывов в самолетах начали поступать с 3 марта, за это время были «заминированы» уже более 80 рейсов.