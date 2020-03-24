В НИИ скорой помощи им. Склифосовского из-за коронавируса перешли на электронные истории болезни

НИИ скорой помощи имени Склифосовского для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в больнице перешли на электронные истории болезни. Как рассказал малоинвазивный хирург Склифа Сергей Новосел, несмотря на некоторые неудобства, эта система пока показала себя достаточно эффективной. НИИ Склифосовского начал принимать пациентов с подозрением на коронавирус с минувшей субботы.