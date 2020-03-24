Летняя Олимпиада в Токио перенесена на будущий год

Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он обратился с соответствующим предложением к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, и тот его поддержал. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее несколько стран призвали МОК отложить проведение Олимпиады в связи с пандемией коронавируса.