28 случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве за сутки

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего в столице зафиксировано 290 случаев заболевания. По данным штаба коронавирус зафиксирован у прилетевших из других стран и людей, кто с ними контактировал. Все пациенты находятся под медицинским наблюдением, установлен круг их близких контактов.