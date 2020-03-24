Перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год – это было разумное решение – генсекретарь Федерации бокса России Кремлев

Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что это разумное решение. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это нормально. Два дня назад я сам рекомендовал МОКу перенести Олимпиаду. Видимо, услышали рекомендации и решили перенести, потому что другого выхода нет. Мы должны действовать в интересах здоровья и жизни спортсменов», — сказал он.

У.Кремлев также выразил уверенность в том, что и сами спортсмены, которые до этого момента продолжали готовиться к Играм, поддержат и примут это решение МОК.

«Я считаю, никто не будет сейчас рисковать жизнью и здоровьем целых национальных сборных», — отметил он.

Ранее пресс-служба МОК сообщила, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сошлись во мнении, что летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио надо провести в другой срок из-за пандемии коронавирса.