Верховный суд отказал партии «Гражданская инициатива» в жалобе на приостановку деятельности

У Минюста к партии много претензий, в том числе из-за переименования в «Партию перемен» и нового руководителя Дмитрия Гудкова, которые не утверждались съездом. Истцы, их сегодня представлял формальный лидер партии с прежним названием «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев жаловался, что министерство злоупотребляет своими правами. Нарушения устранены, ведомство трижды отказывалось регистрировать новый устав. Несколько раз проводились съезды, в условиях распространения коронавируса собирать делегатов из регионов нерационально и небезопасно. В Минюсте заверили, что политическую активность партии никто не ограничивает, а вирус и принятые в Москве ограничения — не собираться больше 50 человек — съезду не помеха: хватит и 43 делегатов. Коллегия Верховного суда оставила решение нижестоящей инстанции в силе. У партии осталось чуть меньше месяца, чтобы провести новый съезд, иначе она будет ликвидирована.

В 2018 году партия «Гражданская инициатива» выдвигала на выборы президента Ксению Собчак.