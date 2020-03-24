Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении историка Олега Соколова

Ученого подозревают в убийстве 24-летней аспирантки.

Дело Олега Соколова будет слушать Октябрьский районный суд Петербурга, дата первого заседания пока не назначена. В тоже время адвокат историка Андрей Почуев ранее рассказал, что будет просить суд закрыть процесс для прессы. Такое решение он объяснил тем, что в материалах содержится множество сведений о личной жизни Соколова. Следователи предъявили бывшему преподавателю петербургского госуниверситета обвинения по двум статьям — убийство, а также незаконное приобретение и хранение оружия. Во время расследования историк признал свою вину. Напомним, ученого подозревают в том, что он застрелил свою 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой был в близких отношениях. После этого он расчленил тело девушки и попытался утопить ее останки в реке Мойке. В этот момент его задержали полицейские.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Олега Соколова вменяемым.