Депутаты предложили ужесточить наказание за нарушение санитарных правил

К ним, в числе прочего, относится и карантин, а в поправках речь идет о заключении на срок до семи лет.

Поправки, ужесточающие санитарно-эпидемиологические нормы, были предложены председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. В законопроекте говорится о нарушениях, повлекших по неосторожности смерть человека или создающих угрозу массовых заболеваний. В этом случае обвиняемым грозит штраф до 2 миллионов рублей или ограничение свободы до 5 лет, передает РИА Новости. Если же в результате несоблюдения карантина или других нарушений погибнут два и более человека, наказание окажется более жестким – до 7 лет лишения свободы.

Накануне ужесточить санкции за нарушение карантина предложила главный санитарный врач Анна Попова, но тогда речь шла об административной ответственности, а не уголовной. Инициативу поддержал российский премьер Михаил Мишустин.

Совет Думы рассмотрит поправки Володина и Крашенинникова уже завтра, а 31 марта они могут быть вынесены на пленарное заседание нижней палаты.