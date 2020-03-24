Все страны Евросоюза закрыли свои границы

Данное решение не затронуло Ирландию.

Ограничение касается необязательных поездок граждан стран, не входящих в Евросоюз. Это связано с пандемией коронавируса. Запрет распространяется на все виды транспорта. Мера в одинаковой степени касается государств, сохраняющих визовый режим с ЕС и стран, которые имеют соглашения с союзом о безвизовых поездках. Пока закрытие границ введено сроком на 30 дней. Запрет на перемещение по Евросоюзу не затронет дипломатов, ученых и медиков, занимающихся противодействием коронавирусу. Большая часть государств ЕС также ограничили перемещение собственных граждан. Им запрещено пересекать внутренние границы сообщества, в том числе внутри Шенгена. Исключение составят неизбежные поездки. С предложением о закрытии границ выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит ЕС состоится 26-27 марта не в традиционном формате, а пройдет в режиме видеоконференции.