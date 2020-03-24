Олимпиаду в Токио перенесут на 2021 год из-за коронавируса

Международный Олимпийский комитет поддержал предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Название Олимпиады останется прежним — «Токио 2020». Об этом сообщил губернатор Токио. Эстафета олимпийского огня в Японии, старт которой был намечен на 26 марта, отменена в связи с переносом игр. «Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена, а олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры «Токио 2020», — говорится в сообщении МОК.

Из-за коронавируса по всему миру отменяются спортивные мероприятия. В частности, УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу на лето будущего года.