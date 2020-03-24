В Госдуме предлагают ужесточить уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предлагают ужесточить уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Речь идет о многомиллионных штрафах и лишении свободы от 3 до 7 лет. Совет Думы рассмотрит эти предложения 25 марта.