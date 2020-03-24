Правительство ФРГ приняло законы по финансовой поддержке больниц и медперсонала, а также малого предпринимательства в условиях кризиса, вызванного эпидемией оронавируса.

Больницы и врачи в Германии действуют как частные предприятия. Закон о поддержке медицинских учреждений нацелен на увеличение количества мест в отделениях интенсивной терапии и создание дополнительных возможностей для лечения больных коронавирусом. За каждую отмененную из-за кризиса операцию больницы получат из госбюджета компенсацию в размере 50 тысяч евро. За повышенные издержки по защите сотрудников будет выплачиваться до 185 евро дополнительно на каждого пациента. Финансовую поддержку получат все практикующие врачи и психотерапевты, а также персонал по уходу.

В ФРГ насчитывается более 3 миллионов малых предпринимателей. Закон о срочной помощи рассчитан пока на 50 миллионов евро. Фирмам с десятью сотрудниками будет выделено 15 тысяч евро, с пятью — соответственно 9 тысяч евро. Помощь рассчитана с 11 марта на первые три месяца кризиса. Правительство освободило процедуру от ненужной бюрократии. В заявлении лишь необходимо указать, что фирме грозит банкротство в результате коронавируса.

Германский банк по восстановлению и развитию накануне выделил также первые кредиты немецким крупным предприятиям на сумму по три миллиона евро. Все гарантии и риски перенимает государство.