МОК проведет сегодня внеочередное заседание исполкома, чтобы обсудить возможный перенос Олимпиады в Токио

Международный Олимпийский комитет проведет сегодня внеочередное заседание исполкома, чтобы обсудить ситуацию с возможным переносом Олимпиады в Токио из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал NНК.

По его сведениям, заседание должно состояться после телефонного разговора президента МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и руководителем оргкомитета Олимпиады Юсиро Мори

По данным NНК, японский премьер предложит перенести Олимпиаду в Токио на год.