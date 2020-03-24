Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты

Они опасаются, что сами могут стать разносчиками инфекции.

О проблемах с поставками даже простейших масок-респираторов рассказывают медицинские работники из разных городов России, — передаёт сетевое издание «Настоящее время». Как правило они отмечают, что многие больницы также не соблюдают установленных норм.

Например, врач из Санкт-Петербурга на условиях анонимности сообщил, что на весь персонал его больницы закупили только два защитных костюма с очками, а фельдшер из Владимира отметил, что вместо них сотрудникам предлагают обычные хирургические халаты.

Похожая ситуация наблюдается и в Москве. Так, врач-нейрохирург Всеволод Шурхай пожаловался в прокуратуру на то, что в Центре нейрохирургии имени академика Бурденко нередко принимают пожилых пациентов, чего сейчас не рекомендуется делать, что температуру врачам предлагают измерять одним и тем же ртутным градусником, и что в учреждении нет ультрафиолетовых ламп, которые нужны для очистки воздуха. По словам самого врача, начальство этими проблемами заниматься не хочет, объясняя это сложной ситуацией в стране.

Ранее сайт РБК писал о том, что в одной из столичных больниц министерства обороны не хватает масок. По его данным, администрация учреждения обязала персонал шить себе средства защиты самостоятельно.