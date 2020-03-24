Они опасаются, что сами могут стать разносчиками инфекции.
О проблемах с поставками даже простейших масок-респираторов рассказывают медицинские работники из разных городов России, — передаёт сетевое издание «Настоящее время». Как правило они отмечают, что многие больницы также не соблюдают установленных норм.
Например, врач из Санкт-Петербурга на условиях анонимности сообщил, что на весь персонал его больницы закупили только два защитных костюма с очками, а фельдшер из Владимира отметил, что вместо них сотрудникам предлагают обычные хирургические халаты.
Похожая ситуация наблюдается и в Москве. Так, врач-нейрохирург Всеволод Шурхай пожаловался в прокуратуру на то, что в Центре нейрохирургии имени академика Бурденко нередко принимают пожилых пациентов, чего сейчас не рекомендуется делать, что температуру врачам предлагают измерять одним и тем же ртутным градусником, и что в учреждении нет ультрафиолетовых ламп, которые нужны для очистки воздуха. По словам самого врача, начальство этими проблемами заниматься не хочет, объясняя это сложной ситуацией в стране.
Ранее сайт РБК писал о том, что в одной из столичных больниц министерства обороны не хватает масок. По его данным, администрация учреждения обязала персонал шить себе средства защиты самостоятельно.
Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты
Они опасаются, что сами могут стать разносчиками инфекции.