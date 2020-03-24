За сутки в России — 57 новых случаев заражения коронавирусом, — сообщает оперативный штаб

Динамика распространения коронавируса высокая. В Москве под подозрением около 500 человек, — сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента.

По мнению Собянина, во всех регионах губернаторы должны жестко контролировать ситуацию с коронавирусом

По данным оперативного штаба, в 14 регионах России за сутки 57 новых случаев заражения. 28 человек в Москве, 5 – в Санкт-Петербурге.

В столице двое заболевших в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких. Еще шестеро в состоянии средней тяжести.

Московские больницы получат до 200 тысяч рублей на каждого больного коронавирусной инфекцией от Фонда обязательного медицинского страхования, — сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.