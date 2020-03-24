ФБК подаст иск в Архангельский гарнизонный военный суд из-за отсутствия телефонной связи со своим сотрудником

Фонд борьбы с коррупцией подаст иск в Архангельский гарнизонный военный суд из-за отсутствия телефонной связи со своим сотрудником Русланом Шаведдиновым. Он проходит службу в армии на Новой Земле.

Как сообщил в соцсетях основатель ФБК Алексей Навальный, 18-го марта Шаведдинова увезли из части и с тех пор он не выходит на связь, несмотря на решение суда, разрешившего Руслану пользоваться телефоном.

Кроме того, в Следственный комитет будет подано заявление о похищении человека и о превышении должностных полномочий