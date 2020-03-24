Сбербанк не собирается ограничивать снятие наличных в банкоматах после рекомендаций Центробанка

Это сообщили в пресс-службе. При этом Сбербанк обещает отключить ресайклинговый функционал банкоматов, где это будет целесообразно. Они будут работать как обычные, клиенты не почувствуют разницы. – заверили в Сбербанке

Ранее ЦБ рекомендовал банкам изменить работу банкоматов из-за коронавируса, а также предложил чаще дезинфицировать банкоматы и терминалы.