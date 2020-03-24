57 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в 14 регионах России

Это данные оперативного штаба. Таким образом всего в России выявлено 495 случаев.

Как утверждают власти, умерших от вируса нет. Одновременно за сутки из больниц выписались 22 человека. Около 20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации НИИ Склифосовского. Из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, — рассказал РИА директор учреждения Сергей Петриков По его словам, у пациентов в основном не тяжелая форма заболевания, а средний возраст – около 40 лет. ЕИИ Склифосовского начал с 20 марта принимать граждан с подозрением на коронавирус. Для этих целей перепрофилировано два корпуса. В ближайшее время будет завершено строительство инфекционной больницы в Новой Москве. Работы уже выполнены на 40%, — сообщил мэр Москвы Серегй Собянин. По утверждению властей, больница строится в районе, где нет крупных жилых комплексов. При этом частные дома находятся в 250 метрах.