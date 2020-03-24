Персоналу и врачам одного из лучших Медицинских центров Министерства обороны приказали шить себе маски самостоятельно

Распоряжение отдал офицер, в обязанности которого и входит снабжение медиков всем необходимым – заместитель начальника медицинского центра по материально-техническому обеспечению Евгений Славутин. При этом он ссылался на вышестоящее начальство. Недельная норма, установленная Славутиным – 50 масок на каждого. Выполнение работ он обещал строго контролировать. Как сообщает РБК, будущим производителям масок даже не выдали материала для этого. До переименования в 9 лечебно-диагностический центр, учреждение называлось Центральной поликлиникой Министерства обороны. Цент включает пять отдельных подразделений. Здесь работают квалифицированные специалисты с научными степенями и высокими воинскими званиями.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова ежедневно в России производится миллион и двести тысяч масок.