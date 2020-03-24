Парад Победы 9 мая может пройти без зрителей

Окончательное решение Минобороны примет в апреле.

Провести парад без зрителей могут, если число заболевших коронавирусом резко вырастет и московским властям придётся пойти на дополнительные ограничения. Об этом сайту «Открытые медиа» сообщил источник, близкий к руководству Минобороны. Эту версию подтвердил и неназванный столичный чиновник, задействованный в подготовке мероприятия. В то же время военное ведомство готово отложить переброску войск на репетицию, если число заболевших коронавирусом будет расти. В целом же подготовка идет по плану. Основная часть репетиций организована на подмосковном полигоне в Алабино. Первые тренировки были запланированы на середину марта. С конца февраля Минобороны перебрасывает технику в Московскую область. Личный состав по плану должен начать прибывать в Алабино с конца текущего месяца. Пока военные тренируются в своих частях, но некоторых уже начали отправлять в Москву. Однако передислокацию солдат могут перенести на апрель.

Как сообщил «Открытым медиа» источник в Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу намерен строго придерживаться плана проведения парада.