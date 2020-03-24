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14:06, 24 марта 2020

Германия присоединилась к странам, призвавшим перенести Олимпиаду в Токио

Глава Олимпийской спортивной конфедерации страны отметил. Что все указывает на то, что игры не смогут состояться в запланированный срок. Об этом сообщает Интерфакс.
Ранее Канада, Австралия и Норвегия уже объявили об отказе посылать своих спортсменов на соревнования, которые запланированы на конец июля.
На этом фоне сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах проведут телемост. По данным Reuters, решение о переносе спортивного события будет принято в течение нескольких дней. Японская сторона ранее неоднократно указывала на то, что вариант с полной отменой игр не рассматривается

Ветеран международного олимпийского движения, член МОК Ричард Паунд подтвердил, что беспрецедентное решение об отмене запланированной на предстоящее лето олимпиады в Токио может быть принято в течение ближайшего месяца.

78-летний Дик Паунд, несколько последних десятилетий представляющий в Международном олимпийском комитете Канаду, в интервью спортивной страничке газеты USA Today сказал, что принятое МОК решение станет осуществляться поэтапно и, скорее всего, Игры будут перенесены на следующий год. Оговорившись, что параметры процедуры пока не определены, Паунд с уверенностью заявил, что, цитата, «Игры не начнутся 24 июля», как было запланировано. Пресс-секретарь Олимпийского комитета, комментируя заявление, лишь заметил, что «каждый из членов МОК имеет право интерпретировать решения его исполкома». В минувшее воскресенье глава этой международной организации Томас Бах «впервые, — как подчеркивает USA Today, — не исключил такой возможности».

Распространение пандемии коронавируса, отмечает газета, приостановило предваряющие Олимпиаду отборочные соревнования и тренировки, мотивировав призывы атлетов и спортивного руководства к переносу Игр. С аналогичным заявлением к мировому сообществу в минувший уикенд обратилась и Международная федерация легкой атлетики.

Издание напоминает, что ранее проведение олимпийских игр переносилось лишь в связи с событиями Первой и Второй мировых войн в 1916-м, а также в 40-м и 44-м годах прошлого столетия.



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