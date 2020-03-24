В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Такие данные приводит директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков. Еще двое, по его словам, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом накануне глава Роспотребнадзора в эфире «Первого канала» говорила лишь об одном тяжелом случае среди зараженных.

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке. Однако позже столичный департамент здравоохранения уточнил, что диагноз коронавирус у пациентки не подтвердился.