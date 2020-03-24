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14:02, 24 марта 2020

ЦБ посоветовал банкам ограничить выдачу денег в банкоматах с функцией приема наличных

Регулятор призвал замедлить оборот бумажных купюр в рамках борьбы с коронавирусом. О мерах предосторожности рассказал зам.главы Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
ЦБ также попросил банки обращать внимание клиентов на приоритетное использование безналичной оплаты. Президент Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев в интервью «Эху» признал рекомендации Центробанка обоснованными.

Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в своих банкоматах. Большинство из них не имеют функции ресайклинга — то есть, не предусматривают возможности одновременного внесения и снятия денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации .

В то время, как ЦБ предупреждает об особой заразности купюр и монет, в ряде небольших торговых точек отказываются от приема банковских карт. Об этом говорится в публикации газеты «Коммерсант» «Торговля обналичила коронавирус». С чем это связано выяснял Лев Гулько. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты предполагают, что причины, по которым некрупная торговля отдает предпочтение наличным, связана со стремлением снизить налоговые расходы, не проводя оплату через кассу.



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