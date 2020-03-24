Регулятор призвал замедлить оборот бумажных купюр в рамках борьбы с коронавирусом. О мерах предосторожности рассказал зам.главы Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
ЦБ также попросил банки обращать внимание клиентов на приоритетное использование безналичной оплаты. Президент Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев в интервью «Эху» признал рекомендации Центробанка обоснованными.
Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в своих банкоматах. Большинство из них не имеют функции ресайклинга — то есть, не предусматривают возможности одновременного внесения и снятия денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации .
В то время, как ЦБ предупреждает об особой заразности купюр и монет, в ряде небольших торговых точек отказываются от приема банковских карт. Об этом говорится в публикации газеты «Коммерсант» «Торговля обналичила коронавирус». С чем это связано выяснял Лев Гулько. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты предполагают, что причины, по которым некрупная торговля отдает предпочтение наличным, связана со стремлением снизить налоговые расходы, не проводя оплату через кассу.
ЦБ посоветовал банкам ограничить выдачу денег в банкоматах с функцией приема наличных
Регулятор призвал замедлить оборот бумажных купюр в рамках борьбы с коронавирусом. О мерах предосторожности рассказал зам.главы Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.