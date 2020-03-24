Отслеживание граждан, контактировавших с носителями коронавируса по данным геолокации потребует личного согласия, либо введения режима чрезвычайной ситуации в России, — пишет газета «Коммерсантъ». Разработать соответствующую систему Минкомсвязи поручено к 27 марта.

Использование сотовых геоданных и медицинская информация охраняются законом о тайне связи и Конституцией. Операторы могут предоставлять геолокацию абонента только в исключительных случаях, например, при расследовании преступлений или в ходе контртеррористических операций, — отмечает газета.