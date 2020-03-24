«Левый фронт» проводит одиночные пикеты в центре Москвы с призывом перенести голосование по поправкам в Конституцию

«Левый фронт» проводит одиночные пикеты около администрации президента и Центризбиркома с призывом перенести голосование по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент представители «Левого фронта» проводят пикеты возле администрации президента, Центризбиркома — пикеты одиночные. Требование наше — перенести голосование по поправкам с 22 апреля на более поздний срок, на сентябрь. Потому что мы считаем, что в условиях распространения коронавируса, проводить голосование, звать людей на избирательные участки, где есть серьезные гроза заражения, — это преступно. Такое решение позволит сохранить здоровье и жизни россиян», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, активисты по очереди стояли с плакатами «Голосование при коронавирусе — преступление!», «Жизни людей дороже «обнуления» Путина!», «Требуем перенести голосование по Конституции!».

Политик отметил, что полицейские проверяли паспорта у пикетчиков, однако на этот раз никого не задерживали.