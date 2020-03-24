Невозможно утверждать об отсутствии вируса на дензнаках без проведения адекватных экспериментов – эксперт

ЦБ РФ рекомендовал банкам в условиях распространения коронавируса выдерживать наличные перед выдачей гражданам 3-4 дня. По мнению молекулярного биолога Максима Филиппенко, утверждать об отсутствии вируса на дензнаках без проведения адекватных экспериментов нельзя. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы имеем дело с чем-то, что мало изучено. Может все-таки после прикосновений к купюрам надо мыть руки и обезопасить себя. Есть эксперименты, где изучались, на каких поверхностях сохраняется коронавирус. Оказалось, что и на металлических поверхностях он лучше сохраняется, поверхности, которые могут абсорбировать вирус и его дольше хранить, те, которые могут слегка сохранять влагу. Бумажные деньги можно отнести к такого рода поверхностям. Но сказать, что убивает вирус стопроцентно, можно только после проведения адекватных экспериментов», — сказал эксперт.

По словам М.Филиппенко, денежные купюры действительно очень грязные, и сегодня к ним «надо относится критично», однако их можно обеззаразить.

«Банкноты всегда были грязными и были переносчиками разных инфекций. Могу порекомендовать через чистую бумагу прогладить утюгом. Можно использовать ультрафиолетовые лампы. Но при лежании недельном этих банкнот, и если нет кислородный доступ, это тугая пачка, наверное, вирус может сохраниться. При доступе кислорода вирус может погибнуть. И еще — никто не отменяет использование банковских карт», — отметил эксперт.

Банк России рекомендовал кредитным организациям соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции: перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.