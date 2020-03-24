Памятник герою Отечественной войны, полководцу Георгию Жукову и копия статуи демонтированы и вывезены в Химки

Памятник заменили копией для того, чтобы пространство перед Историческим музеем и Красной площадью не пустовало, пока монумент будут реставрировать к 75 годовщине Победы. После нескольких дней копию демонтировали. В Департаменте культурного наследия Москвы объяснили, что верхняя часть цоколя тоже требует ремонта, поэтому и новый памятник тоже пришлось убрать. По сообщению ВВС обе скульптуры сейчас находятся в Химках, в одной из промзон, где располагается известная литейная мастерская. Основной памятник разрезали на несколько частей, отделив торс полководца и ноги лошади. Директор предприятия Сергей Минеев сперва сказал, что реставрация еще не начата, а потом заявил, что никакого памятника в мастерской нет.

ОТВОДА

Памятник Георгию Жукову был установлен на Маенежной площади в 1995 году к 50-летней годовщине Победы.