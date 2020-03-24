ФБК подаст заявление о похищении человека после исчезновения своего сотрудника Руслана Шаведдинова

До этого он перестал выходить на связь из воинской части на Новой Земле.

Руслана Шаведдинова увезли из части 18 марта, и с тех пор о нем ничего неизвестно. Об этом в своем твиттере написал основатель ФБК Алексей Навальный, подчеркнувший, что у Шаведдинова больше нет запрета пользоваться телефоном – такое решение вынес суд. Политик назвал ситуацию «реальным беспределом» и добавил, что ФБК обратится в Следственный комитет с заявлением о похищении человека. Кроме того, фонд потребует признать незаконными действия командира части из-за того, что Шаведдинову по-прежнему не дают пользоваться связью.

Сотрудника ФБК забрали в армию в декабре прошлого года после обыска в его квартире. Позднее выяснилось, что его направили служить в часть, расположенную на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. На Шаведдинова также наложили дополнительные ограничения – так, говорить по телефону ему разрешили только в присутствии офицеров и лишь по громкой связи.

Сам Шаведдинов ранее пожаловался на плохие условия в части, например, некачественную еду и воду.