Аэрофлот договорился об отсрочке по лизинговым платежам

Речь идет о контракте с ВТБ, который касается 67 самолетов, — пишет «Коммерсантъ». По данным издания, это первая известная подобная договоренность на российском авиарынке. Источники оценивают сумму поставок в 200 миллионов долларов.

Сообщается, что перевозчик пытается добиться переноса платежей и по соглашениям с другими компаниями. Мировой авиарынок сильно пострадал из-за пандемии коронавируса. Многие страны, включая Россию, почти полностью закрыли международное авиасообщение.