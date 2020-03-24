Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

Число зараженных уже превысило 300 тысяч человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал перейти от защиты от коронавируса к активным действиям. Он намерен обратиться к лидерам «Большой двадцатки» из-за сложившейся ситуации и попросить их объединить усилия в борьбе с заболеванием, а также принять все меры для производства средств защиты врачей и медсестер. По словам главы ВОЗ, необходимо проводить тесты в каждом подозрительном случае, принимать меры в при подтверждении заболевания, отслеживать и помещать на карантин всех, кто контактировал с больным. В то же время в Китае выздоровели более 90% зараженных. За сутки в стране было зафиксировано 78 новых заболевших. Сейчас сложная ситуация сохраняется в Италии, число жертв коронавируса там достигло 3405 человек. В Великобритании умерли 335 человек, страна закрылась на карантин.

Самая высокая смертность заразившихся с начала эпидемии коронавируса зафиксирована в Испании.