Муниципальные депутаты обратились к мэру Москвы принять меры по борьбе с коронавирусом в рамках призывной кампании

Муниципальные депутаты обратились к мэру Москвы Сергею Собянину принять срочные меры по борьбе с коронавирусом во время призыва в армию. Около 60-ти депутатов предлагают скорректировать работу веонкоматов, что снизит риски заражения коронавирусом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя совета депутатов округа Раменки и председатель резервного состава призывной комиссии Никита Белов.

«Муниципальные депутаты Москвы написали обращение к мэру столицы Сергею Собянину в связи с тем, что сейчас начнется призывная кампания (апрель-июль). В связи с тем, что министр обороны отказался переносить сроки из-за коронавируса, на городском уровне нужно как-то посодействовать и сократить взаимодействие с призывниками», — сказал он.

Депутаты просят прекратить все мероприятия, связанные со старшеклассниками, которых приводят в военкоматы для установки на учет, чтобы избежать скученности, добавил Н.Белов, что может угрожать здоровью и жизни как призывников и их родственников, так и сотрудников военкоматов и членов призывных комиссий.

«Так же мы хотим, чтобы мэр дал поручение председателям призывной комиссии, чтобы вызывать только тех призывников, которые отправятся на службу, а не студентов, которые приходят только для отсрочки службы, и тех, кто не должны проходить в эти даты», — отметил депутат.

Муниципальные депутаты предлагают департаменту здравоохранения столицы «провести все необходимые мероприятия» по предотвращению нарушений санитарно-эпидемиологической обстановки и включить «горячую линию», куда могли бы граждане столицы обращаться в случае нарушения правил призыва.

20 марта министр обороны РФ заверил, что призыв в ряды российской армии «пройдет в соответствии с законодательством — с 1 апреля по 15 июля».

Также С.Шойгу подчеркнул, что все призывники будут протестированы на наличие коронавируса, а новобранцы по прибытии в воинские части изолированы на две недели карантина.