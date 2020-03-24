Три четверти россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны

Об этом пишут Ведомости со ссылкой на опрос Левада Центра. Де трети респондентов сожалеют о распаде СССР и считают, что его можно было избежать.

При этом меньше 30% думают, что России нужно вернуться на путь, которым двигался Советский Союз.

Те, кто характеризует советскую эпоху положительно, говорят, прежде всего, о стабильности и уверенности в завтрашнем дне, хорошей жизни, молодости и детстве. Лишь один процент вспоминает о репрессиях, «железном занавесе» и застое.