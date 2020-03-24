Муниципальные депутаты попросили мэра Москвы принять срочные меры по борьбе с коронавирусом во время призыва в армию

Около 60-ти депутатов предлагают изменить порядок работы комиссий, что снизит риски заражения. Об этом нам сообщил заместитель председателя совета депутатов округа Раменки и председатель резервного состава призывной комиссии Никита БеловНикита Белов

20 марта министр обороны Сергей Шойгу заверил, что призыв в ряды российской армии «пройдет в соответствии с законодательством — с 1 апреля по 15 июля». Также господин Шойгу подчеркнул, что все призывники будут протестированы на наличие коронавируса, а новобранцы по прибытии в воинские части изолированы на две недели карантина.