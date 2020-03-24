Украина отложила весенний призыв в армию на фоне распространения коронавируса

Согласно указу президента Владимира Зеленского, который опубликован на сайте главы государства, призыв должен пройти на месяц позже.

В России Минобороны переносить призыв отказалось. Глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что всех новобранцев проверят на коронавирус.

По последним данным в нашей стране выявлено больше 430 случаев заражения. Накануне стало известно о том, что заболели еще 71 человек, все в Москве.