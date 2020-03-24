Европейские фондовые биржи растут на 3-5%. Накануне, как отмечает «Коммерсантъ», они наоборот, закрылись снижением. В плюсе сегодня и индекс Мосбиржи, и РТС. К этому моменту они выросли, соответственно, на 6 и 8%.

Дорожает и нефть марки Brent — стоимость барреля приближается к 29 долларам.