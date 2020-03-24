Олимпиада 2020 года может быть отложена из-за пандемии коронавируса

Как сказал американской газете USA Today член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, новые даты проведения еще не определены, но, насколько ему известно, Игры не начнутся 24 июля, как было запланировано. Он предположил, что соревнования могут перенести на следующий год.

Позавчера глава МОК Томас Бах сказал, что вопрос с проведением Олимпиады в Токио будет решен в течение месяца. По его словам, речь не идет об их полной отмене, лишь о переносе. Канада, Австралия и Норвегия уже отказались отправлять своих спортменов на Игры в Токио.