Рекомендации ЦБ относительно наличных денег обоснованные и выполнимы – президент Совета директоров Альфа-банка Сысоев

Президент Совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев считает рекомендации Центробанка России относительно наличных денег обоснованными и выполнимыми. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Банк России рекомендовал кредитным организациям соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции: перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

«Банкноты могут являться носителями и переносчиками всякого рода инфекций, в том числе и нынешнего коронавируса, поэтому мы считаем, что беспокойство ЦБ совершенно обоснованно. И мы, безусловно, будем стараться на 100% соблюдать требования, которые предъявляет ЦБ, и не будем даже обсуждать. Банк России предъявляет требования возможные к исполнению, учитывая оснащение российской банковской системы», — сказал О.Сысоев.

Банкам также предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами.