В Дрездене сегодня возможно, вынесут приговор членам правоэкстремистской группировки «Революция Хемниц»

В Дрездене сегодня будет, по всей вероятности, вынесен приговор членам правоэкстремистской группировки «Революция Хемниц», которая обвиняется в подготовке свержения демократической системы.

Члены «Революции Хемниц» собирались устроить «смену системы» в День Германского единства 3 октября 2018 года. До этого они атаковали иностранцев для репетиции основного нападения. Обвинение прокуратуры базируется на протоколах чата. Восьми мужчинам в возрасте от 22 до 32 лет вменяется в вину планирование нападений на беженцев, инакомыслящих и представителей государства. Для свержения «системы» они пытались заполучить оружие. Группа обвиняется в «открытом нацистском образе мыслей». Пятеро ее членов отвечают перед судом также за нарушение порядка с применением насилия и один – за опасное нанесение телесных повреждений. Федеральная прокуратура затребовала наказание в виде тюремного заключения от 3,5 до 5 лет. 16 адвокатов обвиняемых выступают за более мягкие приговоры. По мнению защитников, 32-летний лидер группировки уже отсидел свой срок в СИЗО.

В ходе процесса действуют особые правила безопасности. В целях соблюдения мер по борьбе с эпидемией коронавируса будет ограничен допуск публики в зал суда.