Как сообщает Рейтер со ссылкой на директора по информационной безопасности ВОЗ, злоумышленники активировали сайт, имитирующий внутреннюю систему электронной почты организации. Таким образом они пытались украсть пароли у некоторых сотрудников.
В последнее время, по данным самой ВОЗ, число кибератак удвоилось Источники агентства утверждают, что к атаке причастна группировка Darkhotel, которую подозревают в распространении сети вредоносных программ еще с 2007 года.
Хакеры атаковали Всемирную организацию здравоохранения
Как сообщает Рейтер со ссылкой на директора по информационной безопасности ВОЗ, злоумышленники активировали сайт, имитирующий внутреннюю систему электронной почты организации. Таким образом они пытались украсть пароли у некоторых сотрудников.