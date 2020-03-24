Китайские власти анонсировали отмену ограничений в регионе, где появился новый коронавирус

Режим намерены ослаблять постепенно.

Уже с завтрашнего дня полный запрет на въезд и выезд из провинции Хубэй будет снят. Чтобы пересечь границу региона гражданам необходимо было заранее поставить в китайском мессенджере WeChat опцию «Код здоровья», которая следит за пользователями и отмечает, если они посещали районы с опасным уровнем распространения заболевания. Если приложение покажет, что человек не был в таких местах, то ему разрешать уехать из Хубэя.

При этом в столицу региона, которая долгое время считалась эпицентром коронавируса, попасть пока нельзя. Запрет на въезд и выезд в Ухань уберут только восьмого апреля.

Регион с населением в пятьдесят восемь миллионов человек находился на полном карантине с двадцать третьего января. Этот режим предполагал полную остановку общественного транспорта и запрет выхода на улицу без специальных разрешений.

Русская служба «Би-Би-Си» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения сообщает, что китайские власти очень быстро взяли ситуацию под контроль. При этом, собеседники телерадиокомпании усомнились, что другие страны в полной мере могут перенять этот опыт.

За прошедший день во всём Китае зарегистрировано только семьдесят восемь новых случаев заболевания, в то время как почти во всём мире этот показатель растёт. В США например, за минувший день подтвердились еще две с половиной тысячи диагнозов.