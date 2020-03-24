ЦБ рекомендовал банкам изменить порядок выдачи наличных в банкоматах из-за коронавируса

Между тем, в условиях пандемии небольшие магазины стали отказываться от приема банковских карт и перешли на наличные.

ЦБ сегодня выпустил рекомендации, которые касаются банкоматов, работающих в режиме рециркуляции. Речь идет об аппаратах, в которых наличные принимаются от одного клиента и выдаются другому без специальной обработки. В условиях распространения коронавируса регулятор посоветовал регулярно дезинфицировать банкоматы, а сами купюры выдерживать в специальном помещении в течение срока, за который вирус успеет погибнуть. Клиентам же ЦБ рекомендует использовать прежде всего безналичные расчеты.

Небольшие магазины, напротив, отказываются от такого способа оплаты, пишет «Коммерсант». Ритейлеры объясняют это проблемами с оборудованием из-за пандемии, но, по мнению экспертов, речь идет о желании сэкономить на обработке электронного платежа. Кроме того, возможны и попытки ухода от налогов и даже обналичивания на фоне отказа госорганов от проверок.

Между тем, Минэкономразвития предложило освободить малый и средний бизнес от проверок до конца года.