Так, в Москве будут лечить зараженных коронавирусом и в Институте имени Склифосовского. Столичный департамент здравоохранения передал нам новое медицинское оборудование, рассказал директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.
Петриков подчеркнул, что НИИ Склифосовского не привыкать работать в экстренных ситуациях
В Москве продолжают подключать к борьбе с коронавирусом различные медицинские учреждения
Так, в Москве будут лечить зараженных коронавирусом и в Институте имени Склифосовского. Столичный департамент здравоохранения передал нам новое медицинское оборудование, рассказал директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.