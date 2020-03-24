В Москве продолжают подключать к борьбе с коронавирусом различные медицинские учреждения

Так, в Москве будут лечить зараженных коронавирусом и в Институте имени Склифосовского. Столичный департамент здравоохранения передал нам новое медицинское оборудование, рассказал директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

Петриков подчеркнул, что НИИ Склифосовского не привыкать работать в экстренных ситуациях