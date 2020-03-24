Окончательное решение о переносе Олимпиады в Токио будет принято в течение нескольких дней

Сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах проведут телефонные переговоры, — сообщает Reuters.

Причиной для возможного переноса или отмены игр стала пандемия коронавируса.

Ранее отложить соревнования призывали национальные олимпийские комитеты ряда стран, а Канада Австралия и Норвегия отказались отправлять своих спортсменов на Олимпиаду. Игры в японской столице должны начаться в конце июля. Организаторы уже говорили, что не рассматривают вариант с полной отменой соревнований.